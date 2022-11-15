Сестра Роналду об интервью: «Ты мог бы чесать яйца, но решил быть образцом мужчины в очередной раз. В наше время храбрых критикуют»

Сестра Криштиану Роналду поддержала брата после скандального интервью.

«Я рада, что твой характер и достоинство не покидают тебя. Мне жаль людей, которые задирают голову и тычут пальцами, будто они построили больше, чем ты.

Есть такие люди: слабые, неправдивые (даже не знаю, существует ли такое слово), но меня это совершенно не беспокоит. Есть люди, которые живут в тени, живут молча, лицемерно неблагодарные даже самим себе. В наше время выделяющихся, храбрых критикуют. Люди тонут в собственной иллюзии, многие из них живут, чтобы смотреть, как ходят другие. Даже на пол боятся ступить, потому что боятся упасть, бедолаги.

В наше время трудно найти таких людей [как ты]. Ты мог промолчать, тебе больше не нужно ничего доказывать, ты построил империю из ничего, у тебя уже есть наследие для следующих поколений, которое никто не отнимет. Ты мог бы чесать яйца (да, я говорю это) и отойти в сторону, улететь на своем частном самолете куда угодно, ты мог бы уплыть на своей 27-метровой яхте и наслаждаться солнцем в любой стране, какой захочешь.

Все, что у тебя есть, добыто большими усилиями. Этого много, и это только твое. Ты мог и можешь делать все, что хочешь, но в очередной раз решил быть смелым, быть образцом мужчины – бороться, не боясь замараться. Быть мужчиной – это не отказываться от своих идеалов. Быть мужчиной – это значит демонстрировать правду, противостоять акулам и продолжать плыть. Твои дети будут так гордиться тобой. Твой конец еще не наступил.

Мой брат, ты хорошо знаешь, из чего ты сделан. Поздравляю с тем, что ты никогда не сворачиваешь со своего пути. Ты всегда был таким и всегда будешь.

Ты справишься, ты уникален, ты особенный. Я так горжусь. Спасибо, брат», – написала Катя Авейру в инстаграме.

Ранее в защиту форварда выступила его сестра Элма Авейру.

«Роналду пора уйти. Пути назад нет». Собираем реакции на интервью Криша