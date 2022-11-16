Овечкин не забил в 4 матчах кряду впервые в сезоне. У него 3 броска, 4 хита, «минус 1» за 25:31 (9:57 – в большинстве) против «Флориды»

Капитан не набрал очков в матче чемпионата с «Флоридой» (2:5).

Россиянин не забил в 4 играх подряд впервые в сезоне. На этом отрезке он сделал одну голевую передачу.

На старте чемпионата Овечкин не мог забросить шайбу в 3 матчах кряду.

В 18 играх сезона на его счету 14 (8+6) баллов при полезности «минус 15».

Сегодня за 25:31 – лучший показатель среди форвардов «Кэпиталс» (9:57 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска в створ ворот, 4 хита, полезность – «минус 1».