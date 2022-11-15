Депутат Терюшков: «Слова Баха серьезно воспринимать нельзя, потому что он – марионетка в руках коллективного Запада»

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на призыв не политизировать спорт.

Ранее глава Международного олимпийского комитета ( ) обратился к лидерам G20 с просьбой включить пункт о «спортивной нейтральности» в совместное заявление по итогам саммита на Бали.

«Слова Баха серьезно воспринимать нельзя, потому что он – марионетка в руках коллективного Запада и Америки, он говорит то, что говорить говорят, так скажем. То, чем занимается МОК, ни что иное, как дискредитация по национальному признаку, что противоречит Олимпийской хартии.

То, что он заявил сейчас на саммите G20, ничего нового он не сказал. Я думаю, речь идет о нейтральном статусе – без флага и гимна. Ни о какой нейтральности речи идти не может, у России есть флаг и гимн, под которыми выступают наши спортсмены. Никаких иллюзий быть не должно, наш допуск в нейтральном статусе неприемлем.

В двух-трех Олимпийских играх мы явно участия не примем, но нужны ли нам эти игры, когда они пропагандируют ценности, далекие от спорта. МОК паразитирует на олимпийском движении, нужно просто создавать свое международное спортивное сообщество, основанное на традиционных олимпийских принципах», – сказал Терюшков.

Томас Бах: «Необходимо, чтобы в Олимпиадах участвовали все страны, в том числе конфликтующие. Если будут участвовать только страны-союзники, символа мира из Игр не получится»