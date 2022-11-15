КХЛ. «Металлург» примет «Сибирь», ЦСКА против «Адмирала», СКА сыграет с минским «Динамо»
«Автомобилист» примет «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» сыграет с «Сибирью», ЦСКА – с «Адмиралом», СКА будет противостоять минскому «Динамо».
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 15 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- Дата проведения
- 15 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Комментарии