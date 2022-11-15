КХЛ. «Металлург» примет «Сибирь», ЦСКА против «Адмирала», СКА сыграет с минским «Динамо»

примет в Фонбет Чемпионате КХЛ.

сыграет с «Сибирью», – с «Адмиралом», СКА будет противостоять минскому .

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ