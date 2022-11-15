КХЛ. «Металлург» примет «Сибирь», ЦСКА против «Адмирала», СКА сыграет с минским «Динамо»

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«Автомобилист» примет «Барыс» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» сыграет с «Сибирью», ЦСКА – с «Адмиралом», СКА будет противостоять минскому «Динамо»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Автомобилист – Барыс
Дата проведения
15 ноября, 17.00, «КСК Уралец»
Онлайн матча Видео

 

Металлург Мг – Сибирь
Дата проведения
15 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

 

Салават Юлаев – Сочи
Дата проведения
15 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

 

ЦСКА – Адмирал
Дата проведения
15 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео

 

СКА – Динамо Минск
Дата проведения
15 ноября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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