Мбаппе недоволен «ПСЖ» из-за задержки выплаты зарплаты за сентябрь. Это одна из причин его желания уйти

Стала известна одна из причин желания уйти из «ПСЖ».

В октябре Marca сообщила, что француз хочет сменить клуб в январе.

По данным L’Équipe, среди прочего на это повлияли задержи с выплатой зарплаты в . В начале октября форвард заметил, что сентябрьская зарплата не поступила на его банковский счет.

23-летний футболист был удивлен этому , и к 11 октября, когда впервые появились новости о его желании уйти, выплаты по-прежнему не было.

Через один-два дня Мбаппе получил зарплату, но не целиком. Окружение игрока просило «ПСЖ» разъяснить ситуацию, но не было удовлетворено ни одним из объяснений, которые им дали. Говорилось о проблемах с банковскими счетами, либо о сложностях с финансовым фэйр-плей.

С тех пор проблема с зарплатой была решена. Пресс-служба «ПСЖ» сообщила, что нападающему были выплачены все причитающиеся ему на сегодняшний день заработная плата и бонусы, отметив, что «иногда бывают задержки из-за способов оплаты, как и во всех клубах».

Зарплата Мбаппе в парижском клубе – 70 миллионов евро в год до уплаты налогов.