Тен Хаг считает, что Роналду все еще может помочь «МЮ». Однако он не готов жертвовать атмосферой в команде ради португальца

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Эрик тен Хаг считает, что Криштиану Роналду по-прежнему может помочь команде.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» уверен, что во второй половине сезона, когда команде предстоит выступать в четырех турнирах, мотивированный и находящийся в хорошей форме Роналду по-прежнему может быть полезен, сообщает ESPN.

Однако тен Хаг сообщил руководству, что готов отпустить португальца, даже если в зимнее трансферное окно ему не найдут замену, поскольку не готов жертвовать единством внутри коллектива ради него.

Тен Хаг и игроки «МЮ» разочарованы стилем и моментом выхода интервью Роналду. Клуб, вероятно, рассмотрит все варианты в отношении форварда

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