Стали известны подробности ухода Леонида Слуцкого из .

Сегодня стало известно, что 51-летний тренер покинул казанский клуб по собственному желанию.

По информации , Слуцкий решил уйти из «Рубина» сразу после матча против «Енисея» 13 ноября (0:0). По завершении игры команда собралась в раздевалке, откуда тренера на разговор вызвал генеральный директор клуба .

Беседа проходила за закрытыми дверьми на повышенных тонах и стала определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» это стало неожиданностью – они не думали, что отставка тренера произойдет раньше зимней паузы.

«Рубин» занимает 4-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 31 очко в 18 матчах. Следующий матч казанцы проведут 20 ноября – против «Уфы».