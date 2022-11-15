Слуцкий решил уйти из «Рубина» после разговора с гендиректором Саймановым на повышенных тонах («Матч ТВ»)

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Стали известны подробности ухода Леонида Слуцкого из «Рубина»

Сегодня стало известно, что 51-летний тренер покинул казанский клуб по собственному желанию.

По информации «Матч ТВ», Слуцкий решил уйти из «Рубина» сразу после матча против «Енисея» 13 ноября (0:0). По завершении игры команда собралась в раздевалке, откуда тренера на разговор вызвал генеральный директор клуба Рустем Сайманов.

Беседа проходила за закрытыми дверьми на повышенных тонах и стала определяющим фактором в решении Слуцкого. Для игроков «Рубина» это стало неожиданностью – они не думали, что отставка тренера произойдет раньше зимней паузы. 

«Рубин» занимает 4-е место в Мелбет Первой лиге, набрав 31 очко в 18 матчах. Следующий матч казанцы проведут 20 ноября – против «Уфы».

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