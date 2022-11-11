Составы Англии, Германии, Португалии на ЧМ-2022, победы «МЮ», «Реала», «Юве», Медведев и Рублев в одной группе на итоговом, хет-трик Свечникова и другие новости утра

1. Составы на ЧМ-2022 огласили Англия, Германия, Португалия, Бельгия, Уругвай, Польша, Камерун, Марокко, США.

2. «Манчестер Юнайтед» без Криштиану Роналду обыграл «Астон Виллу» (4:2) в 3-м раунде Кубка английской лиги. «Ливерпуль» сыграет с «Манчестерн Сити» в 4-м раунде, «МЮ» – с «Бернли» и другие пары.

3. «Реал» победил «Кадис» (2:1) дома в 14-м туре чемпионата Испании и с отставанием в 2 очка от «Барселоны» уходит на паузу из-за чемпионата мира. Другие результаты дня – здесь.

4. «Торпедо» забило 6 голов «Ак Барсу» в Фонбет чемпионате КХЛ, СКА уступил «Амуру», «Динамо» пропустило 5 шайб от «Сибири» и другие результаты дня.

5. Министерство юстиции РФ потребовало у РФС объяснений из-за выступления «Би-2» на матче за Суперкубок России «Зенит» – «Спартак». Союз «направит необходимые разъяснения».

6. «Ювентус» обыграл «Верону» (1:0) в гостях в 14-м туре чемпионата Италии. «Лацио» был сильнее «Монцы» (1:0).

7. НХЛ. «Каролина» разгромила «Эдмонтон» (7:2), Андрей Свечников положил 2-й хет-трик в сезоне – и снова в ворота «Ойлерс» (третья шайба к тому же стала 100-й в лиге), Кочетков выиграл дебютный матч в сезоне.

«Рейнджерс» уничтожили «Детройт» в третьем периоде (6:0, всего в матче 8:2), у Панарина – очередные 2 передачи, у Кравцова – 1-е очко в сезоне. «Филадельфия» уступила «Коламбусу» (2:5), у Проворова 2 (1+1) очка. Все результаты дня – здесь.

8. Стефанос Циципас, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Новак Джокович попали в одну группу на итоговом турнире ATP. В другой сыграют Рафаэль Надаль, Каспер Рууд, Феликс Оже-Альяссим, Тэйлор Фриц.

9. Криштиану Роналду в 2019-м сказал, что уйдет из футбола, если Месси получит «Золотой мяч». Лео получил, а затем еще и в 2021-м.

10. НБА. 35+10+8 от Батлера помогли «Майами» обыграть «Шарлотт» в овертайме, «Атланта» победила «Филадельфию» и другие результаты.

11. В честь «Зенита» назван аэродром в Антарктиде.

12. Президент РФ Владимир Путин наградил врача сборной России по фигурному катанию Александра Озерова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

13. Дабл-дабл Милутинова помог ЦСКА обыграть УНИКС в Единой лиге ВТБ. Армейцы одержали девятую победу подряд.

14. ХК «Спартак» уволил Бориса Миронова после 6 поражений подряд. Роман Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет на Кубке Первого канала.

15. Первый этап биатлонного Кубка IBU в норвежском Шушене отменен из-за отсутствия снега.

16. Из-за чемпионата по квиддичу, который проводят фанаты «Гарри Поттера», на стадионе «Айнтрахта» из Бамберга уничтожен газон. На нем не сыграют до конца года.

Цитаты дня:

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«Россотрудничество» призвало россиян поддержать Сербию на ЧМ-2022: «Одни цвета! Одна вера! Болеем за наших!»

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