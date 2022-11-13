Гей-пара играет в команде АПЛ. Футболисты пока не хотят заявлять об этом публично, но одноклубники в курсе (The Sun)
Партнеры по одной из команд АПЛ находятся в романтических отношениях.
По сведениям The Sun, футболисты не скрывают своей связи от одноклубников.
«Они не видят в этом необходимости – да и зачем им это? Никого в команде это вообще не беспокоит, к тому же тренер и руководство их поддерживают.
Однако они решили не делать публичных заявлений, хотя и не стыдятся своих отношений. Это может произойти в дальнейшем, но во время сезона они предпочли сосредоточиться на футболе.
Хотя заявление стало бы положительным сигналом, оно может отвлечь от игры. Одноклубников также попросили не распространяться на эту тему», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Саутгейт о каминг-аутах футболистов: «Их поддержали бы партнеры по команде, но они боятся реакции извне. Надеюсь, игроки-геи скоро заявят о себе – это оказало бы огромное влияние на общество»
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