Партнеры по одной из команд находятся в романтических отношениях.

По сведениям The Sun, футболисты не скрывают своей связи от одноклубников.

«Они не видят в этом необходимости – да и зачем им это? Никого в команде это вообще не беспокоит, к тому же тренер и руководство их поддерживают.

Однако они решили не делать публичных заявлений, хотя и не стыдятся своих отношений. Это может произойти в дальнейшем, но во время сезона они предпочли сосредоточиться на футболе.

Хотя заявление стало бы положительным сигналом, оно может отвлечь от игры. Одноклубников также попросили не распространяться на эту тему», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Саутгейт о каминг-аутах футболистов: «Их поддержали бы партнеры по команде, но они боятся реакции извне. Надеюсь, игроки-геи скоро заявят о себе – это оказало бы огромное влияние на общество»