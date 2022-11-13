Сычевой оформил «идеальный» хет-трик. В РПЛ такого не было с мая 2021-го – тогда забил Дзюба

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Владимир Сычевой Футбол

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил «Краснодару» (5:1) обеими ногами и головой.

Это первый так называемый идеальный хет-трик в Мир РПЛ с мая 2021 года. Тогда его оформил форвард «Зенита» Артем Дзюба в игре с «Тамбовом».

За последние десять сезонов чемпионата России всего было 7 «идеальных» хет-триков.

Со статистикой выступлений Сычевого, вместе с Квинси Промесом лидирующего в списке бомбардиров лиги, можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные