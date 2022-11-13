Сычевой оформил «идеальный» хет-трик. В РПЛ такого не было с мая 2021-го – тогда забил Дзюба

Нападающий забил (5:1) обеими ногами и головой.

Это первый так называемый идеальный хет-трик в Мир с мая 2021 года. Тогда его оформил форвард «Зенита» в игре с «Тамбовом».

За последние десять сезонов чемпионата России всего было 7 «идеальных» хет-триков.

Со статистикой выступлений Сычевого, вместе с Квинси Промесом лидирующего в списке бомбардиров лиги, можно ознакомиться здесь.