Сычевой оформил «идеальный» хет-трик. В РПЛ такого не было с мая 2021-го – тогда забил Дзюба
Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой забил «Краснодару» (5:1) обеими ногами и головой.
Это первый так называемый идеальный хет-трик в Мир РПЛ с мая 2021 года. Тогда его оформил форвард «Зенита» Артем Дзюба в игре с «Тамбовом».
За последние десять сезонов чемпионата России всего было 7 «идеальных» хет-триков.
Со статистикой выступлений Сычевого, вместе с Квинси Промесом лидирующего в списке бомбардиров лиги, можно ознакомиться здесь.
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