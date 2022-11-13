«Аталанта» уступила «Интеру» – 2:3. Джеко сделал дубль, Паломино забил в свои и чужие ворота

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«Интер» победил «Аталанту» (3:2) в гостях в 15-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За миланцев дубль сделал Эдин Джеко. Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино забил в свои и чужие ворота, также отличился Адемола Лукман.

«Интер» набрал 30 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Аталанта», имея 27 баллов, идет 6-й.

Аталанта – Интер 2:3 (1:1, 1:2)
Дата проведения
13 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 25, пенальти Лукман, 1:1 – 36 Джеко, 1:2 – 56 Джеко, 1:3 – 61, автогол Паломино, 2:3 – 77 Паломино.
АталантаМуссо, Хатебур, Паломино, Демирал (Околи, 68), Мэле, Скальвини (Малиновский, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Сапата (Хейлунд, 69).
ИнтерОнана, Думфрис (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 84).
Предупреждения:
де Врей (74), Шкриньяр (85), Онана (87).

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