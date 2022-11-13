«Аталанта» уступила «Интеру» – 2:3. Джеко сделал дубль, Паломино забил в свои и чужие ворота

победил «Аталанту» (3:2) в гостях в 15-м туре Серии А.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

За миланцев дубль сделал . Защитник «Аталанты» забил в свои и чужие ворота, также отличился .

«Интер» набрал 30 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. , имея 27 баллов, идет 6-й.

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