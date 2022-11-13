«Аталанта» уступила «Интеру» – 2:3. Джеко сделал дубль, Паломино забил в свои и чужие ворота
«Интер» победил «Аталанту» (3:2) в гостях в 15-м туре Серии А.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
За миланцев дубль сделал Эдин Джеко. Защитник «Аталанты» Хосе Луис Паломино забил в свои и чужие ворота, также отличился Адемола Лукман.
«Интер» набрал 30 очков и на эту минуту занимает 4-е место в таблице. «Аталанта», имея 27 баллов, идет 6-й.
- Дата проведения
- 13 ноября, 14.30, «Адзурри д′Италия»
- Голы:
- 1:0 – 25, пенальти Лукман, 1:1 – 36 Джеко, 1:2 – 56 Джеко, 1:3 – 61, автогол Паломино, 2:3 – 77 Паломино.
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Аталанта –
Муссо, Хатебур, Паломино, Демирал (Околи, 68), Мэле, Скальвини (Малиновский, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс, Лукман, Эдерсон, Сапата (Хейлунд, 69).
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Интер –
Онана, Думфрис (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Гозенс, 80), Мхитарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла, Джеко, Мартинес (Корреа, 84).
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