Кучеров о попадании в топ-100 лучших игроков НХЛ: «Мне там не место. У меня нет броска Мэттьюса и скорости Макдэвида. Хоккейный интеллект – это не сексуально»

оценил включение его в топ-100 лучших игроков в современной истории.

Рейтинг составлял The Athletic, форвард занял 72-е место.

– Вы, наверное, шутите. Это круто. Но я не могу быть там. Мне там не место.

У меня нет скорости. У меня нет такого броска, как у Мэттьюса. У меня нет скорости . Нет тех броских вещей, о которых говорят люди.

– А что насчет твоего высокого хоккейного интеллекта?

– Мне кажется, что людей это не волнует. Об этом не говорят в передачах, об этом вообще много не говорят... Это не сексуально, – сказал Кучеров.