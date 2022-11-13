Кучеров о попадании в топ-100 лучших игроков НХЛ: «Мне там не место. У меня нет броска Мэттьюса и скорости Макдэвида. Хоккейный интеллект – это не сексуально»

Теги рейтинги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Коннор Макдэвид Остон Мэттьюс Хоккей

Никита Кучеров оценил включение его в топ-100 лучших игроков НХЛ в современной истории.

Рейтинг составлял The Athletic, форвард «Тампы» занял 72-е место.

– Вы, наверное, шутите. Это круто. Но я не могу быть там. Мне там не место.

 У меня нет скорости. У меня нет такого броска, как у Мэттьюса. У меня нет скорости Коннора Макдэвида. Нет тех броских вещей, о которых говорят люди.

– А что насчет твоего высокого хоккейного интеллекта?

– Мне кажется, что людей это не волнует. Об этом не говорят в передачах, об этом вообще много не говорят... Это не сексуально, – сказал Кучеров. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные