Кучеров о попадании в топ-100 лучших игроков НХЛ: «Мне там не место. У меня нет броска Мэттьюса и скорости Макдэвида. Хоккейный интеллект – это не сексуально»
Никита Кучеров оценил включение его в топ-100 лучших игроков НХЛ в современной истории.
Рейтинг составлял The Athletic, форвард «Тампы» занял 72-е место.
– Вы, наверное, шутите. Это круто. Но я не могу быть там. Мне там не место.
У меня нет скорости. У меня нет такого броска, как у Мэттьюса. У меня нет скорости Коннора Макдэвида. Нет тех броских вещей, о которых говорят люди.
– А что насчет твоего высокого хоккейного интеллекта?
– Мне кажется, что людей это не волнует. Об этом не говорят в передачах, об этом вообще много не говорят... Это не сексуально, – сказал Кучеров.
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