«Барса» хочет купить Гюндогана зимой, так как трансфер Бернарду почти невозможен. Тилеманс клубу тоже интересен
«Барселона» хочет подписать хавбека «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана зимой.
Как сообщает Mundo Deportivo, зимой каталонский клуб хочет купить атакующего полузащитника.
Приоритет «Барсы» и лично Хави на эту позицию – хавбек «Манчестер Сити» Бернарду Силва. Однако руководство сине-гранатовых понимает, что подписать португальца зимой будет почти невозможно.
Из-за этого «Барселона» стала думать об альтернативных вариантах усиления и пришла к кандидатуре Гюндогана, контракт которого с «Манчестер Сити» действует до лета этого года. Каталонцам очень нравится 32-летний хавбек, он вписывается в требования, предъявляемые клубом к игроку этой позиции. При этом в «Барсе» понимают, что и немца будет сложно подписать зимой, так как Пеп Гвардиола рассчитывает на него.
Также «Барселоне» интересен полузащитник «Лестера» Юри Тилеманс, который тоже может стать свободным агентом летом. Серьезным конкурентом «блауграны» в борьбе за 25-летнего хавбека станет «Арсенал».
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