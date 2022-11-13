Скаут «Зенита» следил за игрой 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро. Его могут включить в трансфер Алберто

«Зенит» может включить в трансфер 16-летнего вингера «Коринтианс» Педро.

По информации Meu Timão, скаут российского клуба посетил игру «Коринтианс» U20, которая состоялась в эту субботу, чтобы оценить 16-летнего футболиста.

Его могут включить в трансфер нападающего Юри Алберто, который сейчас выступает за «Коринтианс» на правах аренды.

Сообщалось, что основной вариант для этой сделки – 19-летний защитник «Коринтианс» Роберт Ренан. Его скаут «Зенита» тоже просмотрит – в игре против «Атлетико Минейро», которая состоится сегодня.

У Педро 1 гол в 4 матчах за команду U20. Ренан провел 12 матчей за первую команду «Коринтианс», отдал 1 голевой пас и заработал 2 желтые карточки. Алберто забил 11 голов и отдал 2 передачи в 27 матчах за .