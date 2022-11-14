Криштиану Роналду: «Руни так меня критикует, потому что он закончил, а я все еще играю. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»
Криштиану Роналду ответил на критику Уэйна Руни, заявив, что красивее бывшего одноклубника.
Ранее экс-партнер португальца по «Манчестер Юнайтед» говорил, что Роналду «уже не тот», а также назвал поведение 37-летнего форварда неприемлемым.
«Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне.
Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так», – высказался Роналду.
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