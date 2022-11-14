Криштиану Роналду: «Руни так меня критикует, потому что он закончил, а я все еще играю. Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так»

Криштиану Роналду ответил на критику , заявив, что красивее бывшего одноклубника.

Ранее экс-партнер португальца по говорил, что Роналду «уже не тот», а также назвал поведение 37-летнего форварда неприемлемым.

«Я не знаю, почему он так сильно меня критикует. Наверное, потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне.

Не буду говорить, что выгляжу лучше, чем он. Хотя это так», – высказался Роналду.

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