Акинфеев отбил пенальти Фомина. У Даниила прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в РПЛ

отбил пенальти отбил пенальти от в матче «Динамо» – ЦСКА.

На 78-й минуте «Динамо» получило право на 11-метровый, но Фомин не реализовал удар. Стоит отметить, что в матче с прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в Мир .

Если бы хавбек реализовал пенальти, то побил бы рекорд чемпионата России, установленный Георги Пеевым. Никто из футболистов, не промахивавшихся с точки, не забивал больше 17 раз подряд.