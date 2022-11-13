Акинфеев отбил пенальти Фомина. У Даниила прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в РПЛ
Игорь Акинфеев отбил пенальти отбил пенальти от Даниила Фомина в матче «Динамо» – ЦСКА.
На 78-й минуте «Динамо» получило право на 11-метровый, но Фомин не реализовал удар. Стоит отметить, что в матче с ЦСКА прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в Мир РПЛ.
Если бы хавбек «Динамо» реализовал пенальти, то побил бы рекорд чемпионата России, установленный Георги Пеевым. Никто из футболистов, не промахивавшихся с точки, не забивал больше 17 раз подряд.
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