Акинфеев отбил пенальти Фомина. У Даниила прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в РПЛ

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Игорь Акинфеев отбил пенальти отбил пенальти от Даниила Фомина в матче «Динамо» – ЦСКА.

На 78-й минуте «Динамо» получило право на 11-метровый, но Фомин не реализовал удар. Стоит отметить, что в матче с ЦСКА прервалась серия из 17 забитых подряд пенальти в Мир РПЛ.

Если бы хавбек «Динамо» реализовал пенальти, то побил бы рекорд чемпионата России, установленный Георги Пеевым. Никто из футболистов, не промахивавшихся с точки, не забивал больше 17 раз подряд.

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