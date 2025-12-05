Невилл про «МЮ»: «Не понимаю отсутствия напористости, интенсивности, риска в игре. Не вижу желания отдать все силы. «Юнайтед» показывает, что это 8-я или 9-я команда АПЛ»

Гари Невилл: не понимаю такого медленного футбола «Манчестер Юнайтед».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл остался недоволен игрой команды в матче АПЛ против «Вест Хэма » (1:1).

«Я не понимаю отсутствия напористости и интенсивности. Не понимаю такого медленного футбола. Не понимаю отсутствие риска в игре.

Рубен Аморим с самого начала говорил, что хочет большего с точки зрения интенсивности. Полагаю, он не говорит в раздевалке: «Ребята, играйте сегодня медленно». Он говорит: «Двигайте мяч быстрее, давайте бежать вперед, давайте играть с остротой и энергией».

Но этого не видно на поле. Не знаю, почему так происходит. Не понимаю.

Я не вижу настоящего желания отдавать все силы, идти вперед и рисковать. «Манчестер Юнайтед» показывает нам, кто они на самом деле – седьмая, восьмая или девятая команда в лиге», – сказал Гари Невилл .