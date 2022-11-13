может вернуться в «Реал», если Карло Анчелотти завершит карьеру.

По данным La Repubblica, у португальца нет переговоров с «Ромой» о новом контракте. Инициативу в этом вопросе не проявляют ни тренер, ни руководство клуба. Срок действующего соглашения истекает летом 2024 года.

На этом фоне президент «Реала» проявляет интерес к Моуринью, который уже работал в клубе с 2010 по 2013 год.

, тренирующий сейчас, в конце сезона может принять решение о завершении карьеры. Если это произойдет, то Перес свяжется с Моуринью следующим летом.

При Жозе мадридский клуб выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 26 очков за 14 туров. Отставание от 2-го места – 4 очка. «Реал» идет вторым в Ла Лиге, отставая на 2 очка от «Барселоны».