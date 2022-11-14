Роналду о Рангнике: «Если ты не тренер, как собираешься быть боссом в «МЮ»? Я даже не слышал о нем»

Криштиану Роналду неуважительно высказался об экс-тренере «Ман Юнайтед» .

«Если ты даже не тренер, как ты собираешься быть боссом в «Манчестер Юнайтед»?

Я никогда [раньше] даже не слышал о нем», – заявил португалец.

Рангник, сейчас возглавляющий сборную Австрии, был временным тренером с ноября 2021 года по май 2022-го.

До периода в «МЮ» 64-летний специалист тренировал «Хоффенхайм», «Шальке», «РБ Лейпциг» и друге клубы. Кроме того, Рангник был спортивным директором «Лейпцига» и «Зальцбурга», а также консультировал «Локомотив».

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