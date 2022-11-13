⚡ Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол победили в танцах на льду, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и
Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол на четвертом этапе Гран-при России в танцах на льду в Москве.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 198,59
2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 194,30
3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 191,04
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 172,48
5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 156,03
6. Влада Павленина – Александр Алексанян – 154,72
7. Софья Карташова – Илья Карпов – 134,48
Произвольный танец
1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 120,58
2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 116,57
3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 113,78
4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 101,18
5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 97,90
6. Влада Павленина – Александр Алексанян – 93,10
7. Софья Карташова – Илья Карпов – 85,30
Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов
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