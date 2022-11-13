⚡ Гран-при России. «Московские звезды». Кагановская и Ангелопол победили в танцах на льду, Тютюнина и Багин – 2-е, Хавронина и Чиризано – 3-и

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Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол на четвертом этапе Гран-при России в танцах на льду в Москве. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 198,59

2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 194,30

3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 191,04

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 172,48

5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 156,03

6. Влада Павленина – Александр Алексанян – 154,72

7. Софья Карташова – Илья Карпов – 134,48

Произвольный танец

1. Василиса Кагановская – Валерий Ангелопол – 120,58

2. Софья Тютюнина – Андрей Багин – 116,57

3. Ирина Хавронина – Дарио Чиризано – 113,78

4. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 101,18

5. Александра Прокопец – Александр Васькович – 97,90

6. Влада Павленина – Александр Алексанян – 93,10

7. Софья Карташова – Илья Карпов – 85,30

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов

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