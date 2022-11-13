«Оренбург» разнес «Краснодар» – 5:1! Сычевой сделал хет-трик, у Марина гол и 2 паса

Теги Алексей Ионов премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Джимми Марин Лукас Вера I Владимир Сычевой онлайны Футбол

«Краснодар» разгромлен «Оренбургом» (1:5) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе хозяев хет-трик сделал форвард Владимир Сычевой, хавбек Джимми Марин забил и отдал 2 результативных паса, также отличился полузащитник Лукас Вера. За гостей гол престижа забил хавбек Алексей Ионов.

«Оренбург» набрал 25 очков, опередил «Краснодар» в таблице благодаря дополнительным показателям и занимает 7-е место.

Оренбург – Краснодар 5:1 (3:1, 2:0)
Дата проведения
13 ноября, 14.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Сычевой, 2:0 – 22 Вера, 3:0 – 29 Сычевой, 3:1 – 43 Ионов, 4:1 – 51 Марин, 5:1 – 58 Сычевой.
ОренбургКеняйкин (Гошев, 45), Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Вера, Флорентин (Капленко, 84), Эктов (Ковалев, 84), Марин (Титков, 88), Мансилья (Оганесян, 84), Сычевой.
КраснодарСафонов, Сорокин, Панталеао (Литвинов, 12), Рамирес, Пина, Сперцян, Кривцов (Якимов, 28), Волков (Апеков, 46), Ионов, Ахметов, Манелов (Петров, 46).
Предупреждения:
Панталеао (9), Волков (15), Манелов (45), Ахметов (47), Сперцян (57), Петров (71), Аюпов (72), Сорокин (77).

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