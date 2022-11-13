«Оренбург» разнес «Краснодар» – 5:1! Сычевой сделал хет-трик, у Марина гол и 2 паса
«Краснодар» разгромлен «Оренбургом» (1:5) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
В составе хозяев хет-трик сделал форвард Владимир Сычевой, хавбек Джимми Марин забил и отдал 2 результативных паса, также отличился полузащитник Лукас Вера. За гостей гол престижа забил хавбек Алексей Ионов.
«Оренбург» набрал 25 очков, опередил «Краснодар» в таблице благодаря дополнительным показателям и занимает 7-е место.
- Дата проведения
- 13 ноября, 14.00, «Газовик»
- Голы:
- 1:0 – 2 Сычевой, 2:0 – 22 Вера, 3:0 – 29 Сычевой, 3:1 – 43 Ионов, 4:1 – 51 Марин, 5:1 – 58 Сычевой.
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Оренбург –
Кеняйкин (Гошев, 45), Сиваков, Гойкович, Печенин, Аюпов, Вера, Флорентин (Капленко, 84), Эктов (Ковалев, 84), Марин (Титков, 88), Мансилья (Оганесян, 84), Сычевой.
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Краснодар –
Сафонов, Сорокин, Панталеао (Литвинов, 12), Рамирес, Пина, Сперцян, Кривцов (Якимов, 28), Волков (Апеков, 46), Ионов, Ахметов, Манелов (Петров, 46).
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