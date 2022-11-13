«Оренбург» разнес «Краснодар» – 5:1! Сычевой сделал хет-трик, у Марина гол и 2 паса

разгромлен (1:5) в гостях в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

В составе хозяев хет-трик сделал форвард , хавбек забил и отдал 2 результативных паса, также отличился полузащитник . За гостей гол престижа забил хавбек .

«Оренбург» набрал 25 очков, опередил «Краснодар» в таблице благодаря дополнительным показателям и занимает 7-е место.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ