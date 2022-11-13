Сычевой сделал хет-трик в игре с «Краснодаром» и догнал Промеса в списке бомбардиров Мир РПЛ

Владимир Сычевой делит первое место в списке бомбардиров РПЛ с Квинси Промесом.

Нападающий «Оренбурга» сперва открыл счет в матче 17-го тура Мир РПЛ против «Краснодара» на 2-й минуте, на 29-й сделал дубль, а на 58-й – хет-трик.

Теперь у 26-летнего футболиста 14 голов в 15 матчах российского чемпионата. В списке бомбардиров Сычевой обогнал вингера «Зенита» Малкома, на счету которого 12 мячей в 17 играх.

Владимир догнал вингера «Спартака» , забившего 14 голов в 16 матчах.

Полную статистику Сычевого можно найти здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Оренбургом» и «Краснодаром» (5:1, второй тайм).