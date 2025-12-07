  • Спортс
Чемпионат Германии. «Боруссия» Дортмунд победила «Хоффенхайм», «Гамбург» одолел «Вердер»

В Германии прошел 13-й тур Бундеслиги.

В рамках 13-го тура Бундеслиги «Майнц» проиграл «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).

В субботу «Байер» проиграл «Аугсбургу» (0:2), «Бавария» разгромила «Штутгарт» (5:0), «Лейпциг» дома разгромил «Айнтрахт» (6:0).

В воскресенье дортмундская «Боруссия» была сильнее «Хоффенхайма» (2:0).

Чемпионат Германии

13-й тур

Бундеслига Германия. 13 тур
7 декабря 14:30, Фолькспаркштадион
Гамбург
Завершен
3 - 2
Вердер
Матч окончен
Ремберг
90’
+7’
90’
+5’
Шмид
90’
+4’
Кулибали
Домпе   Бальде
90’
+2’
88’
Грюлль   Мбангула
  Поульсен
84’
Джатта   Гочолейшвили
83’
Фабиу Виейра   Поульсен
83’
79’
Пуэртас   Бонифасе
78’
  Нджинма
  Вушкович
75’
74’
Фридль
69’
Грюлль
69’
Топп   Нджинма
  Локонга
63’
62’
Топп
Сумаоро   Мухайм
59’
Филипп   Кенигсдорффер
59’
Вушкович
56’
2тайм
Перерыв
45’
  Стаге
32’
Стаге
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Сумаоро, Ремберг, Локонга, Джатта, Домпе, Фабиу Виейра, Филипп
Запасные: Микельбрансис, Мухайм, Рамуш, Бальде, Гочолейшвили, Мефферт, Перец, Поульсен, Кенигсдорффер
1тайм
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Малатини, Мбангула, Хейн, Шмидт, Нджинма, Битенкур, Чович, Альверо, Бонифасе
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
7 декабря 16:30, Сигнал Идуна Парк
Боруссия Д
Завершен
2 - 0
Хоффенхайм
Матч окончен
Ян Коуто   Рюэрсон
90’
+3’
Гирасси   Фабиу Силва
90’
Нмеча   Беллингем
90’
80’
Бургер   Гложек
80’
Туре   Морстедт
Адейеми   Байер
80’
Брандт   Чуквуэмека
80’
73’
Премель   Тохумджу
73’
Лемперле   Бебу
68’
Хайдари
65’
Бернардо
62’
Аслани   Крамарич
  Н. Шлоттербек
60’
2тайм
Перерыв
  Брандт
43’
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Фабиу Силва, Джан, Байер, Бенсебайни, Гросс, Майер, Чуквуэмека, Рюэрсон, Беллингем
1тайм
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Аслани, Бургер, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Филипп, Прасс, Гложек, Кабак, Тохумджу, Бебу, Морстедт, Жандре, Крамарич
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
5 декабря 19:30, Мева Арена
Майнц
Завершен
0 - 1
Боруссия М
Матч окончен
Ханче-Ольсен
90’
+3’
90’
+1’
Кастроп   Фридрих
Ферачниг
90’
Ли Чжэ Сон   Кавасаки
88’
79’
Матино   Ранос
Морено Фель   Холлербах
77’
Видмер   Ферачниг
77’
69’
Рейна   Штегер
Мвене   Норден
66’
58’
  да Кошта
2тайм
Перерыв
25’
Скалли
Майнц
Бац, Ляйтш, Ханче-Ольсен, да Кошта, Мвене, Ли Чжэ Сон, Амири, Сано, Видмер, Вайпер, Морено Фель
Запасные: Ферачниг, Мэлоуни, Потульски, Норден, Холлербах, Белль, Рисс, Кавасаки, Бевинг
1тайм
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Скалли, Рейна, Матино, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович
Запасные: Ранос, Штегер, Свидер, Перейра Кардозу, Фрауло, Херрманн, Фридрих, Ульрих, Мохья
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, МХП-Арена
Штутгарт
Завершен
0 - 5
Бавария
Матч окончен
Левелинг   Каразор
89’
Ундав   Ельч
89’
88’
  Кейн
83’
Упамекано   Ито
82’
  Кейн
Ассиньон
81’
78’
  Станишич
Вагноман   Ассиньон
74’
Эль-Ханнус   Тиагу Томаш
74’
66’
  Кейн
62’
Диас
61’
Горетцка   Павлович
Нарти   Фюрих
61’
60’
Джексон   Кейн
60’
Геррейру   Карл
58’
Горетцка
Хенесс
56’
46’
Бишоф   Станишич
2тайм
Перерыв
44’
Упамекано
39’
Бишоф
11’
  Лаймер
Левелинг
4’
Аль-Дахиль
2’
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Нарти, Ундав
Запасные: Ассиньон, Ельч, Каразор, Йованович, Тиагу Томаш, Бредлов, Шабо, Буанани, Фюрих
1тайм
Бавария:
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Олисе, Джексон
Запасные: Нойер, Ульрайх, Станишич, Карл, Павлович, Та, Ито, Гнабри, Кейн
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
Завершен
3 - 1
Унион Берлин
Матч окончен
Маер   Хенсель
90’
+2’
Эриксен   Вавро
90’
+1’
90’
Кверфельд
Кульеракис
89’
79’
Берк
78’
Нсоки   Бурджу
Маер
74’
Амура   Пейчинович
73’
70’
Триммель   Крал
70’
Кен   Роте
68’
  Нсоки
Виммер   Сванберг
65’
  Маер
59’
57’
Чжон Ву Ен   Берк
56’
Шефер   Илич
Кумбеди   Бюргер
46’
2тайм
Перерыв
Эриксен
45’
+2’
  Амура
30’
Кумбеди
22’
  Виммер
10’
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Найнингер, Перван, Хенсель, Пейчинович, Бюргер, Сванберг, Вавро, Ольсен, Кац
1тайм
Унион Берлин:
Реннов, Кен, Триммель, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Шефер, Кемляйн, Хаберер, Ансах, Чжон Ву Ен
Запасные: Диогу Лейте, Бурджу, Скарке, Берк, Рааб, Юранович, Крал, Роте, Илич
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, ВВК-Арена
Аугсбург
Завершен
2 - 0
Байер
Матч окончен
Эссенде
90’
+3’
Каде   Эссенде
89’
81’
Тилльман   Эчеверри
78’
Куанса
77’
Телла
Якич
77’
71’
Тапсоба
Клод-Морис   Реджбечай
70’
61’
Хофманн   Бен-Сегир
61’
Маза   Телла
Ридер   Кемюр
57’
Яннулис   Педерсен
57’
46’
Терье   Кофан
46’
Баде   Куанса
2тайм
Перерыв
  Каде
28’
Каде
17’
Бэнкс
10’
  Яннулис
6’
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Кемюр, Лабрович, Реджбечай, Титц, Цезигер, Вольф, Майер, Эссенде, Педерсен
1тайм
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Куанса, Белосьян, Телла, Бен-Сегир, Эчеверри, Кофан, Ломб, Артур, Сарко
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, РейнЭнергиШтадион
Кельн
Завершен
1 - 1
Санкт-Паули
Матч окончен
90’
+5’
Джонс
90’
+4’
  Джонс
Вальдшмидт   Лунн Хансен
88’
86’
Метс   Сисей
Эль Мала   Майна
82’
Краус   Кайнц
82’
73’
Сэндс   Синани
Хусейнбашич   Йоуханнессон
73’
Бюльтер   Ахе
73’
68’
Карс   Джонс
68’
Перейра Лаже   Меткалф
  Эль Мала
51’
46’
Валь   Дзвигала
2тайм
Перерыв
Кельн
Швэбе, ван ден Берг, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Хусейнбашич, Краус, Тильманн, Эль Мала, Бюльтер, Вальдшмидт
Запасные: Ахе, Цилер, Лунн Хансен, Озкаджар, Майна, Кайнц, Газибегович, Йоуханнессон, Кастро-Монтес
1тайм
Санкт-Паули:
Василь, Оппи, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Карс
Запасные: Фолль, Салиакас, Ритцка, Дзвигала, Меткалф, Синани, Альстранд, Сисей, Джонс
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 14:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
2 - 1
Фрайбург
Матч окончен
  Шиммер
90’
+4’
Дорш   Кербер
88’
87’
Юнг
84’
Кюблер   Гюнтер
Буш   Траоре
83’
71’
Розенфельдер   Юнг
Нихьюс   Шиммер
70’
67’
Грифо   Шерхант
67’
Манзамби   Судзуки
  Майнка
58’
46’
Линхарт   Розенфельдер
Гимбер   Ибрагимович
46’
Келлер   Зирслебен
46’
2тайм
Перерыв
40’
  Манзамби
Гимбер
37’
Келлер
13’
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Келлер, Нихьюс, Дорш, Шеппнер, Ференбах, Буш, Хонзак, Пирингер
Запасные: Мюллер, Келле, Бек, Кербер, Ибрагимович, Зирслебен, Траоре, Вагнер, Шиммер
1тайм
Фрайбург:
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Хелер
Запасные: Розенфельдер, Матанович, Гюнтер, Судзуки, Адаму, Ф. Мюллер, Юнг, Хефлер, Шерхант
Подробнее
Бундеслига Германия. 13 тур
6 декабря 17:30, Ред Булл Арена
РБ Лейпциг
Завершен
6 - 0
Айнтрахт Ф
Матч окончен
Диоманде   Конате
87’
85’
Коллинз
Зайвальд   Бандзузи
72’
69’
Браун   Аменда
68’
Теате
Хардер   Финкгрефе
67’
Раум   Гомис
67’
Баумгартнер   Максимович
67’
67’
Доан   Гетце
  Диоманде
65’
  Раум
62’
56’
Дауд   Хейлунд
56’
Баойя   Ларссон
  Диоманде
55’
Раум
53’
  Диоманде
47’
46’
Батшуайи   Нганкам
2тайм
Перерыв
  Баумгартнер
31’
  Хардер
5’
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Неделькович, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Вандевордт, Клостерманн, Айдара, Бакайоко, Финкгрефе, Гомис, Максимович, Бандзузи, Конате
1тайм
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Баойя, Доан, Браун, Дауд, Шаиби, Кристенсен, Батшуайи
Запасные: Сантос, Схири, Аменда, Хейлунд, Баум, Ларссон, Нганкам, Гетце, Узун
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Чемпионата Германии

Статистика Чемпионата Германии

Кто выиграет ЧМ-2026?25073 голоса
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ФранцияСборная Франции по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
Кто-то другойсборная Норвегии
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Спортс’‘
