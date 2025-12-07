В Германии прошел 13-й тур Бундеслиги.
В рамках 13-го тура Бундеслиги «Майнц» проиграл «Боруссии» Менхенгладбах (0:1).
В субботу «Байер» проиграл «Аугсбургу» (0:2), «Бавария» разгромила «Штутгарт» (5:0), «Лейпциг» дома разгромил «Айнтрахт» (6:0).
В воскресенье дортмундская «Боруссия» была сильнее «Хоффенхайма» (2:0).
Чемпионат Германии
13-й тур
Гамбург
Хойер, Торунарига, Вушкович, Капальдо, Сумаоро, Ремберг, Локонга, Джатта, Домпе, Фабиу Виейра, Филипп
Запасные: Микельбрансис, Мухайм, Рамуш, Бальде, Гочолейшвили, Мефферт, Перец, Поульсен, Кенигсдорффер
Вердер:
Бакхаус, Фридль, Кулибали, Пипер, Сугавара, Стаге, Линен, Грюлль, Шмид, Пуэртас, Топп
Запасные: Малатини, Мбангула, Хейн, Шмидт, Нджинма, Битенкур, Чович, Альверо, Бонифасе
Боруссия Д
Кобель, Н. Шлоттербек, Антон, Ансельмино, Брандт, Адейеми, Свенссон, Нмеча, Забитцер, Ян Коуто, Гирасси
Запасные: Фабиу Силва, Джан, Байер, Бенсебайни, Гросс, Майер, Чуквуэмека, Рюэрсон, Беллингем
Хоффенхайм:
Бауманн, Бернардо, Хайдари, Гранач, Цоуфал, Авдуллаху, Аслани, Бургер, Премель, Туре, Лемперле
Запасные: Филипп, Прасс, Гложек, Кабак, Тохумджу, Бебу, Морстедт, Жандре, Крамарич
Майнц
Бац, Ляйтш, Ханче-Ольсен, да Кошта, Мвене, Ли Чжэ Сон, Амири, Сано, Видмер, Вайпер, Морено Фель
Запасные: Ферачниг, Мэлоуни, Потульски, Норден, Холлербах, Белль, Рисс, Кавасаки, Бевинг
Боруссия М:
Николас, Дикс, Эльведи, Скалли, Рейна, Матино, Нетц, Энгельхардт, Райтц, Кастроп, Табакович
Запасные: Ранос, Штегер, Свидер, Перейра Кардозу, Фрауло, Херрманн, Фридрих, Ульрих, Мохья
Штутгарт
Нюбель, Миттельштедт, Хендрикс, Аль-Дахиль, Вагноман, Штиллер, Андрес, Левелинг, Эль-Ханнус, Нарти, Ундав
Запасные: Ассиньон, Ельч, Каразор, Йованович, Тиагу Томаш, Бредлов, Шабо, Буанани, Фюрих
Бавария:
Урбиг, Ким Мин Чжэ, Упамекано, Бишоф, Лаймер, Горетцка, Киммих, Диас, Геррейру, Олисе, Джексон
Запасные: Нойер, Ульрайх, Станишич, Карл, Павлович, Та, Ито, Гнабри, Кейн
Вольфсбург
Грабара, Центер, Кульеракис, Селт, Кумбеди, Арнольд, Герхардт, Виммер, Маер, Эриксен, Амура
Запасные: Найнингер, Перван, Хенсель, Пейчинович, Бюргер, Сванберг, Вавро, Ольсен, Кац
Унион Берлин:
Реннов, Кен, Триммель, Нсоки, Кверфельд, Дуки, Шефер, Кемляйн, Хаберер, Ансах, Чжон Ву Ен
Запасные: Диогу Лейте, Бурджу, Скарке, Берк, Рааб, Юранович, Крал, Роте, Илич
Аугсбург
Дамен, К. Шлоттербек, Матсима, Бэнкс, Клод-Морис, Ридер, Яннулис, Массенго, Якич, Фелльхауэр, Каде
Запасные: Кемюр, Лабрович, Реджбечай, Титц, Цезигер, Вольф, Майер, Эссенде, Педерсен
Байер:
Флеккен, Тапсоба, Баде, Андрих, Тилльман, Терье, Алеиш Гарсия, Поку, Маза, Хофманн, Шик
Запасные: Куанса, Белосьян, Телла, Бен-Сегир, Эчеверри, Кофан, Ломб, Артур, Сарко
Кельн
Швэбе, ван ден Берг, Себулонсен, Мартель, Каминьски, Хусейнбашич, Краус, Тильманн, Эль Мала, Бюльтер, Вальдшмидт
Запасные: Ахе, Цилер, Лунн Хансен, Озкаджар, Майна, Кайнц, Газибегович, Йоуханнессон, Кастро-Монтес
Санкт-Паули:
Василь, Оппи, Пырка, Метс, Валь, Смит, Перейра Лаже, Ирвайн, Сэндс, Фудзита, Карс
Запасные: Фолль, Салиакас, Ритцка, Дзвигала, Меткалф, Синани, Альстранд, Сисей, Джонс
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Келлер, Нихьюс, Дорш, Шеппнер, Ференбах, Буш, Хонзак, Пирингер
Запасные: Мюллер, Келле, Бек, Кербер, Ибрагимович, Зирслебен, Траоре, Вагнер, Шиммер
Фрайбург:
Атуболу, Треу, Линхарт, Гинтер, Кюблер, Остерхаге, М. Эггештайн, Грифо, Манзамби, Бесте, Хелер
Запасные: Розенфельдер, Матанович, Гюнтер, Судзуки, Адаму, Ф. Мюллер, Юнг, Хефлер, Шерхант
РБ Лейпциг
Гулачи, Раум, Лукеба, Орбан, Неделькович, Шлагер, Зайвальд, Баумгартнер, Нуса, Хардер, Диоманде
Запасные: Вандевордт, Клостерманн, Айдара, Бакайоко, Финкгрефе, Гомис, Максимович, Бандзузи, Конате
Айнтрахт Ф:
Цеттерер, Теате, Кох, Коллинз, Баойя, Доан, Браун, Дауд, Шаиби, Кристенсен, Батшуайи
Запасные: Сантос, Схири, Аменда, Хейлунд, Баум, Ларссон, Нганкам, Гетце, Узун
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
