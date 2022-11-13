СКА обменяет Самонова и Пыленкова в «Северсталь» на Подъяпольского («Матч ТВ»)
Два хоккеиста СКА перейдут в «Северсталь».
Питерский клуб обменяет голкипера Александра Самонова и защитника Даниила Пыленкова в череповецкий клуб. Взамен СКА получит вратаря Владислава Подъяпольского.
В сделку включен еще один хоккеист – это нападающий Илья Иванцов, который перешел в «Северсталь» из СКА в прошедшее межсезонье, он выступает за череповчан в этом сезоне КХЛ. Права на хоккеиста полностью перейдут от СКА в распоряжение «Северстали».
27-летний Самонов провел 14 матчей в текущем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ, одержал 11 побед, пропуская в среднем 1,89 шайбы и отражая 93% бросков.
22-летний Пыленков записал на свой счет 7 (1+6) баллов при полезности «плюс 7» в 18 играх регулярного чемпионата.
27-летний Подъяпольский сыграл 20 игр в этом сезоне, выиграл 7 матчей, пропуская в среднем 2,91 шайбы и отражая 89,3% бросков.
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