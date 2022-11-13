Ислам Махачев и Алекс Волкановски возглавят турнир UFC 284
UFC официально анонсировал поединок за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
Бой между действующим чемпионом легкого дивизиона и лидером рейтинга P4P возглавит турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).
Махачев взял титул в 70 килограммах 22 октября, победив Чарльза Оливейру. Волкановски же впервые за 7 лет проведет бой в легком весе: в UFC австралиец дрался только в полулегкой категории.
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