Ислам Махачев и Алекс Волкановски возглавят турнир UFC 284

официально анонсировал поединок за титул в легком весе между и Алексом Волкановски.

Бой между действующим чемпионом легкого дивизиона и лидером рейтинга P4P возглавит турнир UFC 284, который пройдет в ночь на 12 февраля в Перте (Австралия).

Махачев взял титул в 70 килограммах 22 октября, победив Чарльза Оливейру. Волкановски же впервые за 7 лет проведет бой в легком весе: в UFC австралиец дрался только в полулегкой категории.

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