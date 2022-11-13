Мбаппе рукой потряс гениталии, глядя на игроков «Осера» после победы 5:0

Нападающий Килиан Мбаппе показал неприличный жест после разгрома .

«ПСЖ» в матче 15-го тура чемпионата Франции победил со счетом 5:0, форвард забил гол на 11-й минуте.

По пути в раздевалку Мбаппе, глядя в сторону хавбека и других футболистов «Осера», схватил себя рукой за гениталии и потряс ими.

Изображение: кадр из трансляции ESPN

Мбаппе забил 190-й гол за «ПСЖ» в 237-м матче. До рекорда Кавани – 10 мячей