Гран-при России. «Московские звезды». Коляда, Гуменник, Семененко, Игнатов представят произвольные программы

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве мужчины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Михаил Коляда.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 18.15 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Александр Поветкин

2. Михаил Терновский

3. Петр Дубовицкий

4. Егор Рухин

Вторая разминка

5. Илья Яблоков

6. Макар Игнатов

7. Евгений Семененко

8. Петр Гуменник

9. Михаил Коляда

Положение после короткой программы

1. Михаил Коляда – 102,68

2. Петр Гуменник – 94,85

3. Евгений Семененко – 88,75

4. Макар Игнатов – 85,95

5. Илья Яблоков – 85,58

6. Егор Рухин – 70,18

7. Петр Дубовицкий – 65,47

8. Михаил Терновский – 58,61

9. Александр Поветкин – 57,99

Расписание четвертого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Туктамышева, Акатьева, Муравьева, Коляда, Мишина и Галлямов