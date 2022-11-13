Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения

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Четверо судей нарушили правило оценивания компонентов программы при выставлении оценок Софье Акатьевой в произвольной программе на Гран-при России в Москве. 

Согласно коммюнике Международного союза конькобежцев, при наличии в программе двух и более серьезных ошибок максимальная оценка за компоненты может быть не более 8,75. 

Акатьева в прокате допустила три серьезные ошибки – упала на тройном акселе и двух четверных тулупах. В ее протоколе шесть оценок от четырех судей выше 8,75. 

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