Четверо судей в нарушение правил поставили Акатьевой оценки выше 8,75 за компоненты, несмотря на три падения

Четверо судей нарушили правило оценивания компонентов программы при выставлении оценок в произвольной программе на Гран-при России в Москве.

Согласно коммюнике Международного союза конькобежцев, при наличии в программе двух и более серьезных ошибок максимальная оценка за компоненты может быть не более 8,75.

Акатьева в прокате допустила три серьезные ошибки – упала на тройном акселе и двух четверных тулупах. В ее протоколе шесть оценок от четырех судей выше 8,75.

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