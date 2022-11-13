Земан о жизни в Чехословакии: «Я ненавидел коммунистов, никогда не носил красный галстук. Пропадали люди, нас заставляли праздновать дни рождения Сталина и Ленина»
Экс-тренер «Ромы» и «Лацио» Зденек Земан рассказал о жизни в Чехословакии при коммунистах.
– Вы родились в Праге в 1947 году, через два года после прихода Красной армии. Какой вы запомнили коммунистическую Чехословакию?
– Я ненавидел коммунистов. А как же их ненавидел мой отец! Этажом выше жил глава районного отдела партии Праги 14 – района, в котором жили. Иногда папа из окна ванной кричал, как ненавидит этот режим. Иногда пропадали люди.
– Кто пропал?
– На другом этаже жил чемпион мира по хоккею. Он думал о том, чтобы не возвращаться с одного из заграничных выездов. О его намерениях узнали, он был арестован. Снова мы увидели его через пять лет.
– Тяжелое детство.
– Нас заставляли праздновать дни рождения Сталина и Ленина, но я никогда не носил красный галстук. С другой стороны, у меня была хоккейная клюшка и четыре мяча. Правда один из них потом украли цыгане.
Мы тайно изучали катехизис. Мы были очень католической семьей, – сказал 75-летний чех.
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