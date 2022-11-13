НБА. «Нью-Йорк» примет «Оклахому», «Лейкерс» встретятся с «Бруклином» и другие матчи
В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
В первом матче игрового дня встретятся «Нью-Йорк» и «Оклахома». Начало – в 20.00 по московскому времени.
Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Бруклин» Кевина Дюрэнта.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 13 ноября, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 14 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 14 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 14 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
- Дата проведения
- 14 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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