НБА. «Нью-Йорк» примет «Оклахому», «Лейкерс» встретятся с «Бруклином» и другие матчи

В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В первом матче игрового дня встретятся и «Оклахома». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Действующий чемпион сыграет в гостях с . Леброна Джеймса примут Кевина Дюрэнта.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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