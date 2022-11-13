НБА. «Нью-Йорк» примет «Оклахому», «Лейкерс» встретятся с «Бруклином» и другие матчи

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В воскресенье, 13 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В первом матче игрового дня встретятся «Нью-Йорк» и «Оклахома». Начало – в 20.00 по московскому времени.

Действующий чемпион «Голден Стэйт» сыграет в гостях с «Сакраменто». «Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Бруклин» Кевина Дюрэнта.

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Оклахома-Сити
Дата проведения
13 ноября, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Вашингтон – Мемфис
Дата проведения
14 ноября, 02.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча

Кливленд – Миннесота
Дата проведения
14 ноября, 02.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
Онлайн матча

Филадельфия – Юта
Дата проведения
14 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Чикаго – Денвер
Дата проведения
14 ноября, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Голден Стэйт
Дата проведения
14 ноября, 05.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Бруклин
Дата проведения
14 ноября, 05.30, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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