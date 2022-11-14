Криштиану Роналду: «МЮ» пытался вынудить меня уйти. Я чувствовал, что меня предали»

заявил о предательстве .

«Манчестер Юнайтед» пытался вынудить меня уйти из команды. Не только главный тренер, но и другие люди, которые находится внутри клуба. Я чувствовал, что меня предали.

Есть ощущение, что некоторые люди не хотели видеть меня в «Манчестер Юнайтед» не только в этом, но и в прошлом сезоне», – заявил португальский футболист в интервью Пирсу Моргану.

Роналду не попадал в заявку манкунианского клуба в двух играх подряд. Нападающий пропустил матч против «Астон Виллы» (4:2) в Кубке английской лиги, а также не сыграл с «Фулхэмом» (2:1) в АПЛ.

В текущем сезоне португалец провел 10 матчей в и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Криштиану Роналду: «Я не уважаю тен Хага. Он не проявляет уважения ко мне»