«Краснодар», вероятно, уволит Сторожука. В клубе недовольны игрой и результатами («РБ Спорт»)

может отправить главного тренера в отставку.

Как сообщает «РБ Спорт», клуб в ближайшее время с большой долей вероятности отправит в отставку . Руководство «Краснодара» недовольно игрой и результатами команды.

В воскресенье «Краснодар» проиграл 1:5 . Но, по данным источника, решение об увольнении Сторожука приняли еще до матча. В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.

«Краснодар» уходит на зимнюю паузу на 8-м месте, набрав 25 очков.