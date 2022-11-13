«Краснодар», вероятно, уволит Сторожука. В клубе недовольны игрой и результатами («РБ Спорт»)
«Краснодар» может отправить главного тренера в отставку.
Как сообщает «РБ Спорт», клуб в ближайшее время с большой долей вероятности отправит в отставку Александра Сторожука. Руководство «Краснодара» недовольно игрой и результатами команды.
В воскресенье «Краснодар» проиграл 1:5 «Оренбургу». Но, по данным источника, решение об увольнении Сторожука приняли еще до матча. В ближайшее время об этом официально будет объявлено. Клуб приступил к поиску нового главного тренера.
«Краснодар» уходит на зимнюю паузу на 8-м месте, набрав 25 очков.
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