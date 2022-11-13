Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Бояринцева и Плешков выступят с произвольными программами

Теги результаты пары Анастасия Мишина Роман Плешков Александр Галлямов Илья Княжук Виктория Васильева Роман Запорожец Никита Рахманин Карина Акопова Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Варвара Черемных Даниил Бутенко Серия Гран-при России Московские звезды Фигурное катание

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

После первой разминки (итоговое положение)

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 180,79

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 180,47

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Карина Акопова – Никита Рахманин – снялись.

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,47

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,75

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 70,21

4. Карина Акопова – Никита Рахманин – 63,29

5. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,22

6. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 60,61

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