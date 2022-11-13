Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Бояринцева и Плешков выступят с произвольными программами
13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
4-й этап
«Московские звезды»
Москва
Пары
Произвольная программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После первой разминки (итоговое положение)
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 180,79
2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 180,47
Вторая разминка
4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов
Карина Акопова – Никита Рахманин – снялись.
Положение после короткой программы
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,47
2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,75
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 70,21
4. Карина Акопова – Никита Рахманин – 63,29
5. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,22
6. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 60,61
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