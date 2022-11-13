Гран-при России. «Московские звезды». Мишина и Галлямов, Хабибуллина и Княжук, Бояринцева и Плешков выступят с произвольными программами

13 ноября на четвертом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

4-й этап

«Московские звезды»

Москва

Пары

Произвольная программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После первой разминки (итоговое положение)

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 180,79

2. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 180,47

Вторая разминка

4. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

5. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

6. Анастасия Мишина – Александр Галлямов

Карина Акопова – Никита Рахманин – снялись.

Положение после короткой программы

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 86,47

2. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 74,75

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 70,21

4. Карина Акопова – Никита Рахманин – 63,29

5. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 63,22

6. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 60,61