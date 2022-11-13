Мостовой о Галактионове: «Неизвестный человек в российском футболе. А выдающиеся в прошлом игроки находятся в поиске работы»

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«Честно сказать, я ничему уже не удивляюсь в нашем футболе. Но есть интересный момент: перед сезоном из убирают Кержакова и назначают Галактионова, теперь он уезжает на повышение, а Александр так и находится без работы.

Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих.

Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто‑то получает высокую должность», – сказал экс-хавбек сборной России.

Добавим, что с 2019 года Галактионов также возглавляет молодежную сборную России.