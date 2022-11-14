У Головина голевой пас в матче с «Марселем». Хавбек «Монако» сделал результативное действие в 3-й игре подряд

отметился результативным действием в третьем матче Лиги 1 подряд.

Полузащитник стал автором голевой передачи в игре 15-го тура против (2:2, второй тайм).

На 72-й минуте российский хавбек ассистировал , гол которого позволил монегаскам повести в счете 2:1.

В свою очередь, Головин отличился результативным действием в третьей игре подряд. Ранее Головин забивал в прошлых матчах Лиги с «Анжером» (2:0) и «Тулузой» (2:0).

Таким образом, в активе российского футболиста стало 6 (3+3) набранных очков в 14 матчах сезона чемпионата Франции. Его статистику можно изучить здесь.