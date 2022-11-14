У Головина голевой пас в матче с «Марселем». Хавбек «Монако» сделал результативное действие в 3-й игре подряд

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Сборная России по футболу Кевин Фолланд Александр Головин Футбол

Александр Головин отметился результативным действием в третьем матче Лиги 1 подряд.

Полузащитник «Монако» стал автором голевой передачи в игре 15-го тура против «Марселя» (2:2, второй тайм).

На 72-й минуте российский хавбек ассистировал Кевину Фолланду, гол которого позволил монегаскам повести в счете 2:1.

В свою очередь, Головин отличился результативным действием в третьей игре подряд. Ранее Головин забивал в прошлых матчах Лиги с «Анжером» (2:0) и «Тулузой» (2:0).

Таким образом, в активе российского футболиста стало 6 (3+3) набранных очков в 14 матчах сезона чемпионата Франции. Его статистику можно изучить здесь.

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