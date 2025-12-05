38-летний Льорис продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Вратарь уже провел два сезона в МЛС
«Лос-Анджелес» и Уго Льорис продлили контракт.
38-летний голкипер Уго Льорис подписал новое соглашение с «Лос-Анджелесом» на один сезон.
Договор также предусматривает опцию продления до 2027 года.
Французский вратарь выступает за калифорнийский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в чемпионате МЛС, пропустил 38 мячей и сыграл 12 игр на ноль.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Лос-Анджелеса»
