38-летний Льорис продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на год. Вратарь уже провел два сезона в МЛС

«Лос-Анджелес» и Уго Льорис продлили контракт.

38-летний голкипер Уго Льорис подписал новое соглашение с «Лос-Анджелесом » на один сезон.

Договор также предусматривает опцию продления до 2027 года.

Французский вратарь выступает за калифорнийский клуб с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 35 матчей в чемпионате МЛС , пропустил 38 мячей и сыграл 12 игр на ноль.