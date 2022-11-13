Ученицы Этери Тутберидзе не выиграли первый турнир за год

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Ученицы тренера Этери Тутберидзе не выиграли первый турнир за год.

Сегодня на этапе Гран-при России в Москве победу одержала Елизавета Туктамышева – ученица Алексея Мишина. Софья Акатьева, которая тренируется в группе Тутберидзе, заняла третье место.

В прошлом ноябре на этапе Гран-при NHK Trophy, с которого ученицы Тутберидзе Александра Трусова и Дарья Усачева снялись из-за травм, выиграла японка Каори Сакамото.

После этого спортсменки из группы Тутберидзе побеждали на этапах Гран-при во Франции и России, чемпионате России, Европы, Олимпиаде, а также трех этапах Гран-при России этого сезона.

⚡ Туктамышева победила на этапе Гран-при России в Москве, Муравьева – 2-я, Акатьева – 3-я, Зинина – 4-я

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