Овечкин не забил в 3 играх кряду 2-й раз в сезоне. У него 3 броска, 5 хитов, 4 минуты штрафа, «минус 2» за 24:04 (9:45 – в большинстве) против «Тампы»
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче чемпионата НХЛ с «Тампой» (3:6).
Россиянин не забил ни одного гола в трех играх подряд во второй раз в сезоне.
В 17 матчах текущего турнира на его счету 14 (8+6) очков.
Сегодня за 24:04 – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталс» (9:45 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска в створ ворот, 5 хитов, 1 блок-шот, 4 минуты штрафа, полезность – «минус 2».
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