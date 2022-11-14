Овечкин не забил в 3 играх кряду 2-й раз в сезоне. У него 3 броска, 5 хитов, 4 минуты штрафа, «минус 2» за 24:04 (9:45 – в большинстве) против «Тампы»

Капитан не отметился результативными действиями в матче чемпионата с «Тампой» (3:6).

Россиянин не забил ни одного гола в трех играх подряд во второй раз в сезоне.

В 17 матчах текущего турнира на его счету 14 (8+6) очков.

Сегодня за 24:04 – лучший показатель среди полевых игроков «Кэпиталс» (9:45 – в большинстве) – у Овечкина 3 броска в створ ворот, 5 хитов, 1 блок-шот, 4 минуты штрафа, полезность – «минус 2».