Чемпионат Франции. «Ренн» примет «Тулузу», «Ланс» сыграет с «Клермоном»

15-й тур Лиги 1 открыл пятничный матч и «Ниццы» (1:1).

В субботу примет «Тулузу».

В воскресенье сыграет с «Осером», а Александра Головина встретится с .

15-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1