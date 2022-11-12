Чемпионат Франции. «Ренн» примет «Тулузу», «Ланс» сыграет с «Клермоном»

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15-й тур Лиги 1 открыл пятничный матч «Лиона» и «Ниццы» (1:1).

В субботу «Ренн» примет «Тулузу».

В воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Монако» Александра Головина встретится с «Марселем».

Чемпионат Франции

15-й тур

Ланс – Клермон
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «Болларт-Делелис»
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Ренн – Тулуза
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Роазон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПСЖ – Осер
Дата проведения
13 ноября, 15.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Брест – Труа
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монпелье – Реймс
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лилль – Анжер
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Пьер-Моруа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Нант – Аяччо
Дата проведения
13 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Страсбур – Лорьян
Дата проведения
13 ноября, 19.05, «Ля Мено»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монако – Марсель
Дата проведения
13 ноября, 22.45, «Луи II»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лион – Ницца 1:1 (0:1, 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Групама Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 38, пенальти Пепе, 1:1 – 89, пенальти Ляказетт.
ЛионАнтони Лопеш, Гюсто, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Тиаго Мендес, Ауар (Дембеле, 67), Какре (Лепенан, 67), Тете (Февр, 77), Ляказетт, Токо-Экамби (Шерки, 77).
НиццаШмейхель, Аталь, Данте, Тодибо, Лотомба, Будауи, Диоп (Баркли, 62), Рэмзи, Лемина (Тюрам, 22), Лаборд, Пепе (Браими, 90).
Предупреждение:
Тальяфико (35).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1

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