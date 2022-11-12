Чемпионат Франции. «Ренн» примет «Тулузу», «Ланс» сыграет с «Клермоном»
15-й тур Лиги 1 открыл пятничный матч «Лиона» и «Ниццы» (1:1).
В субботу «Ренн» примет «Тулузу».
В воскресенье «ПСЖ» сыграет с «Осером», а «Монако» Александра Головина встретится с «Марселем».
15-й тур
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00, «Болларт-Делелис»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Роазон Парк»
- Дата проведения
- 13 ноября, 15.00, «Парк де Пренс»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Cтад Франсис Ле Бле»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Моссон»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Пьер-Моруа»
- Дата проведения
- 13 ноября, 17.00, «Стад ля Божуар»
- Дата проведения
- 13 ноября, 19.05, «Ля Мено»
- Дата проведения
- 13 ноября, 22.45, «Луи II»
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «Групама Стэдиум»
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Лион –
Антони Лопеш, Гюсто, Лукеба, Диоманде, Тальяфико, Тиаго Мендес, Ауар (Дембеле, 67), Какре (Лепенан, 67), Тете (Февр, 77), Ляказетт, Токо-Экамби (Шерки, 77).
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Ницца –
Шмейхель, Аталь, Данте, Тодибо, Лотомба, Будауи, Диоп (Баркли, 62), Рэмзи, Лемина (Тюрам, 22), Лаборд, Пепе (Браими, 90).
- Предупреждение:
- Тальяфико (35).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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