«Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ». Самая сильная команда в России за последние годы». Рязанцев о сине-бело-голубых

Хавбек «Торпедо» высоко отозвался о «Зените».

Накануне черно-белые проиграли петербургскому клубу (0:2) в 17-м туре Мир .

уже чемпион? Если они так и продолжат, то, конечно же, да.

Это самая сильная команда в России за последние годы. У них очень хороший состав. Практически на каждой позиции лучшие игроки в нашем чемпионате. Дело идет к пятому чемпионству подряд.

«Зенит» можно сравнить с «Баварией» или «ПСЖ», – сказал Рязанцев.