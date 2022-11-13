Педриньо может уйти из «Локомотива» зимой. У него плохие отношения с командой и руководством (Metaratings)

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Педриньо может покинуть «Локомотив» зимой.

Причина возможного ухода – плохие отношения с командой и руководителями, утверждает Metaratings.

Новый тренер железнодорожников Михаил Галактионов оценит возможности игрока, но вряд ли будет препятствовать его уходу.

В таком случае «Локомотив» попытается продать футболиста, но рассмотрит и возможность аренды.

Ранее сообщалось, что Педриньо отстранен от тренировок с командой из-за разногласий с тренерским штабом.

23-летний полузащитник перешел в «Локомотив» из бразильского «Ред Булл Брагантино» в сентябре, подписав контракт на четыре года.

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