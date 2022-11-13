«Химки» – «Сочи». 0:1 – Мелкадзе забил. Онлайн-трансляция

Теги Химки премьер-лига Россия Сочи онлайны Футбол

«Сочи» играет в гостях с «Химками» в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Химки – Сочи 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
13 ноября, 16.30, «Арена Химки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
0:1 – 33 Мелкадзе.
ХимкиЛантратов, Чежия, Волков, Идову, Гулиев, Магомедов, Казанцев, Боженов (Мирзов, 46), Зуев, Руденко, Долгов.
СочиЗаболотный, Заика, Маргасов, Миладинович (Кравцов, 28), Дркушич, Терехов, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Мелкадзе.
Предупреждения:
Руденко (23), Долгов (36), Терехов (44), Кравцов (52), Идову (53).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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