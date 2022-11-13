«Химки» – «Сочи». 0:1 – Мелкадзе забил. Онлайн-трансляция
«Сочи» играет в гостях с «Химками» в 17-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».
- Дата проведения
- 13 ноября, 16.30, «Арена Химки»
- Гол:
- 0:1 – 33 Мелкадзе.
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Химки –
Лантратов, Чежия, Волков, Идову, Гулиев, Магомедов, Казанцев, Боженов (Мирзов, 46), Зуев, Руденко, Долгов.
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Сочи –
Заболотный, Заика, Маргасов, Миладинович (Кравцов, 28), Дркушич, Терехов, Макарчук, Юсупов, Бурмистров, Жоаозиньо, Мелкадзе.
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