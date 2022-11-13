«Химки» – «Сочи». 0:1 – Мелкадзе забил. Онлайн-трансляция

играет в гостях с «Химками» в 17-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч Премьер».

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ