КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Авангарду», минское «Динамо» победило «Локомотив», «Металлург» обыграл «Барыс»

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«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (3:4 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Металлург» обыграл «Барыс» (3:2 Б), ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), минское «Динамо» выиграло у «Локомотива» (2:1). 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Авангард 3:4 (0:0, 1:2, 2:1, 0:0, по буллитам - 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 22 Брюквин ()
1:1 – 27 Шмелев (Кадейкин, Науменков)
1:2 – 39 Пайгин (Толчинский, Найт)
2:2 – 54 Кадейкин (Кузьмин, Шмелев)
3:2 – 55 Коледов (Кулемин, Хмелевски)
3:3 – 59 Найт (Буше)
Вратари: Ежов 34/37 – Демченко 22/25, Мишуров.

 

Металлург Мг – Барыс 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, по буллитам - 1:0)
Дата проведения
11 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Ногьер (Луис, Вей)
0:2 – 29 Бракко (Ногьер, Бекетаев)
1:2 – 32 Акользин (Неколенко)
2:2 – 36 Майе (Коростелев, Лайпсик)
Вратари: Паскуале 37/39 – Гудачек 28/30.

 

Динамо Минск – Локомотив 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
Дата проведения
11 ноября, 19.30, «Арена-Минск»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Каюмов (Сергеев, Алексеев)
1:1 – 49 Душак (Меркли, Спунер)
2:1 – 55 Соколов (Пинчук, Емелин)
Вратари: Колосов 20/21 – Бочаров 17/19.

 

ЦСКА – Спартак 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Дата проведения
11 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 10 Вароне (Савиков, Заседа)
1:1 – 31 Карнаухов (Плотников, Нестеров)
1:2 – 51 Заседа (Вишневский, Вароне)
Вратари: Рейдеборн 23/25 – Красиков 43/44.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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