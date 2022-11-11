КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Салават» уступил «Авангарду», минское «Динамо» победило «Локомотив», «Металлург» обыграл «Барыс»
«Салават Юлаев» проиграл «Авангарду» (3:4 Б) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Металлург» обыграл «Барыс» (3:2 Б), ЦСКА уступил «Спартаку» (1:2), минское «Динамо» выиграло у «Локомотива» (2:1).
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Уфа-Арена»
- 0:1 – 22 Брюквин ()
- 1:1 – 27 Шмелев (Кадейкин, Науменков)
- 1:2 – 39 Пайгин (Толчинский, Найт)
- 2:2 – 54 Кадейкин (Кузьмин, Шмелев)
- 3:2 – 55 Коледов (Кулемин, Хмелевски)
- 3:3 – 59 Найт (Буше)
- Дата проведения
- 11 ноября, 17.00, «Арена-Металлург»
- 0:1 – 24 Ногьер (Луис, Вей)
- 0:2 – 29 Бракко (Ногьер, Бекетаев)
- 1:2 – 32 Акользин (Неколенко)
- 2:2 – 36 Майе (Коростелев, Лайпсик)
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.30, «Арена-Минск»
- 0:1 – 14 Каюмов (Сергеев, Алексеев)
- 1:1 – 49 Душак (Меркли, Спунер)
- 2:1 – 55 Соколов (Пинчук, Емелин)
- Дата проведения
- 11 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- 0:1 – 10 Вароне (Савиков, Заседа)
- 1:1 – 31 Карнаухов (Плотников, Нестеров)
- 1:2 – 51 Заседа (Вишневский, Вароне)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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