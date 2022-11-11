Мбаппе о звонках Макрона и просьбе не уходить из «ПСЖ»: «Он сказал: «Ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уезжал. Тебя все любят»

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Килиан Мбаппе рассказал, как президент Франции Эммануэль Макрон убеждал его не покидать «ПСЖ».

Форвард сборной Франции был близок к уходу из парижского клуба в «Реал» на правах свободного агента. 

«Было несколько звонков – в декабре, январе, феврале, марте.... 

Макрон позвонил и сказал: «Знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать тебе, что ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать здесь историю. Все тебя любят».

Я ответил, что ценю это, потому что это реально безумие. Президент звонит тебе и хочет, чтобы ты остался», – поделился воспоминаниями Мбаппе, который в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

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