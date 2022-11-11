рассказал, как президент Франции Эммануэль Макрон убеждал его не покидать «ПСЖ».

Форвард сборной Франции был близок к уходу из парижского клуба в «Реал» на правах свободного агента.

«Было несколько звонков – в декабре, январе, феврале, марте....

Макрон позвонил и сказал: «Знаю, что ты хочешь уйти. Я хочу сказать тебе, что ты важен для Франции. Не хочу, чтобы ты уходил. У тебя есть возможность написать здесь историю. Все тебя любят».

Я ответил, что ценю это, потому что это реально безумие. Президент звонит тебе и хочет, чтобы ты остался», – поделился воспоминаниями Мбаппе, который в итоге продлил контракт с «ПСЖ».

Макрон помог «ПСЖ» сохранить Мбаппе, бывает на базе сборной Франции и не против Зидана в Париже