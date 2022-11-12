НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Тампе», «Питтсбург» победил «Торонто», «Миннесота» одолела «Сиэтл»
«Вашингтон» победил «Тампу» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Торонто» проиграл «Питтсбургу» (2:4), «Миннесота» одолела «Сиэтл» (1:0).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
- 1:0 – 14 Астон-Риз (Кемпф, Мальгин)
- 1:1 – 20 Малкин (Руэдел)
- 1:2 – 22 Цукер (Петтерссон, Малкин)
- 2:2 – 38 В. Нюландер (Марнер, Райлли)
- 2:3 – 42 Макгинн (Хейнен)
- 2:4 – 60 Генцел (Кросби)
- Дата проведения
- 12 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
- 1:0 – 11 Манта (Эллер)
- 2:0 – 28 Милано (Карлсон)
- 3:0 – 35 Протас (Фегервары, Дженсен)
- 4:0 – 45 Шири (Милано, Манта)
- 4:1 – 53 Пербикс (Коул, Бельмар)
- 5:1 – 58 Милано (Овечкин, Кузнецов)
- Вратари: Кюмпер 28/29 – Ан. Василевский 19/24.
- Дата проведения
- 12 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
- 1:0 – 5 Бенн ()
- 1:1 – 7 Барабанов (Кутюр, Гертл)
- 1:2 – 13 Свечников (Лоренц, Линдблум)
- 2:2 – 20 Бенн (Делландреа)
- 2:3 – 22 Майер (Лабанк)
- 2:4 – 23 Кутюр (Барабанов)
- 2:5 – 42 Гертл (Мегна, Майер)
- 3:5 – 47 Хинтц (Павелски, Робертсон)
- 4:5 – 53 Павелски (Хейсканен, Робертсон)
- Дата проведения
- 12 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
- 0:1 – 19 Зукарелло-Асен (Капризов, Меррилл)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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