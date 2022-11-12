НХЛ. «Вашингтон» забил 5 голов «Тампе», «Питтсбург» победил «Торонто», «Миннесота» одолела «Сиэтл»

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«Вашингтон» победил «Тампу» (5:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Торонто» проиграл «Питтсбургу» (2:4), «Миннесота» одолела «Сиэтл» (1:0). 

НХЛ

Регулярный чемпионат

Торонто – Питтсбург 2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 14 Астон-Риз (Кемпф, Мальгин)
1:1 – 20 Малкин (Руэдел)
1:2 – 22 Цукер (Петтерссон, Малкин)
2:2 – 38 В. Нюландер (Марнер, Райлли)
2:3 – 42 Макгинн (Хейнен)
2:4 – 60 Генцел (Кросби)
Вратари: Кельгрен 19/22 – ДеСмит 28/30.

 

Вашингтон – Тампа-Бэй 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Дата проведения
12 ноября, 03.00, «Capital One Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 11 Манта (Эллер)
2:0 – 28 Милано (Карлсон)
3:0 – 35 Протас (Фегервары, Дженсен)
4:0 – 45 Шири (Милано, Манта)
4:1 – 53 Пербикс (Коул, Бельмар)
5:1 – 58 Милано (Овечкин, Кузнецов)
Вратари: Кюмпер 28/29 – Ан. Василевский 19/24.

 

Даллас – Сан-Хосе 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)
Дата проведения
12 ноября, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Бенн ()
1:1 – 7 Барабанов (Кутюр, Гертл)
1:2 – 13 Свечников (Лоренц, Линдблум)
2:2 – 20 Бенн (Делландреа)
2:3 – 22 Майер (Лабанк)
2:4 – 23 Кутюр (Барабанов)
2:5 – 42 Гертл (Мегна, Майер)
3:5 – 47 Хинтц (Павелски, Робертсон)
4:5 – 53 Павелски (Хейсканен, Робертсон)
Вратари: Эттинджер 13/18 – Раймер 25/29.

 

Сиэтл – Миннесота 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Дата проведения
12 ноября, 06.00, «Climate Pledge Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 19 Зукарелло-Асен (Капризов, Меррилл)
Вратари: М.Джонс 20/21 – Флери 28/28.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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