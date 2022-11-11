Галактионов объявил об уходе из «Пари НН». Ожидается, что он возглавит «Локомотив»
Михаил Галактионов объявил об уходе с поста главного тренера «Пари НН».
38-летний специалист сообщил об этом после победы над «Ахматом» (3:2) в матче 17‑го тура Мир РПЛ.
«Хочу поблагодарить губернатора, гендиректора, всю нашу команду. За веру, за игровую идею. Приятно, что команда поверила в нас. Принято решение завершить работу в Нижнем Новгороде.
Мы расстаемся друзьями. Завершаю работу в «Пари НН» с высоко поднятой головой», – сказал Галактионов.
По информации «Матч ТВ», в ближайшее время Галактионов возглавит московский «Локомотив». Специалист работал с «Пари НН» с июня, ранее он тренировал «Ахмат».
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