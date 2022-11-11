Депай, де Йонг, Хави Симонс, ван Дейк, де Лигт – в составе Нидерландов на ЧМ-2022. Гравенберха и Ботмана нет в заявке

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Стал известен состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022.

Вратари: Юстин Бейло («Фейеноорд»), Андрис Нопперт («Херенвен»), Ремко Пасвеер («Аякс»).

Защитники: Натан Аке («Манчестер Сити»), Джереми Фримпонг («Байер»), Дэйли Блинд, Юрриен Тимбер (оба – «Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Дензел Думфрис, Стефан де Врей (оба – «Интер»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Тирелл Маласиа («Манчестер Юнайтед»).

Полузащитники: Стевен Бергейс, Стевен Бергвейн, Дэви Классен, Кеннет Тайлор (все – «Аякс»), Коди Гакпо, Хави Симонс (оба – ПСВ), Френки де Йонг («Барселона»), Тен Копмейнерс, Мартен де Рон (оба – «Аталанта»), Ноа Ланг («Брюгге»).

Нападающие: Мемфис Депай («Барселона»), Винсент Янссен («Антверпен»), Люк де Йонг (ПСВ), Ваут Вегорст («Бешикташ»).

В состав сборной Нидерландов не попали полузащитник «Баварии» Райан Гравенберх, защитник «Ньюкасла» Свен Ботман, нападающие Брайан Бробби («Аякс»), Арно Данджума («Вильярреал») и Дониэлл Мален («Боруссия» Дортмунд).

Также в списке нет вратаря «Фрайбурга» Марка Флеккена, который в этом сезоне Бундеслиги провел на ноль 8 матчей из 14.

Экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил, сейчас выступающий за ПСВ, тоже не попал в заявку Нидерландов, хотя был в расширенном списке.

На групповом этапе турнира сборная Нидерландов встретится с Сенегалом, Эквадором и Катаром.

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