Влахович, Тадич, Милинкович-Савич, Костич, Митрович, Йович – в составе Сербии на ЧМ-2022

Теги Вердер Сампдория Лацио Торино Фиорентина высшая лига Португалия Порту Брага высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус Фулхэм премьер-лига Англия бундеслига Германия Севилья Хетафе Мальорка серия А Италия Ла Лига высшая лига Австрия высшая лига Польша Легия Сборная Сербии по футболу высшая лига Сербия Црвена Звезда ПАОК высшая лига Греция Альмерия Верона Ред Булл Зальцбург ЧМ-2022 Душан Тадич Филип Джуричич Неманя Гудель Дарко Лазович Филип Костич Александар Митрович Филип Младенович Стефан Митрович Предраг Райкович Андрия Живкович Милош Велькович Срджан Бабич Лука Йович Саша Лукич Марко Дмитрович Сергей Милинкович-Савич Ваня Милинкович-Савич Марко Груйич Неманя Радонич Никола Миленкович Душан Влахович Урош Рачич Иван Илич Страхиня Эракович Страхиня Павлович Футбол

Стал известен состав сборной Сербии на ЧМ-2022.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»);

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхиня Павлович («Ред Булл Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхиня Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»);

Полузащитники: Неманя Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК);

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманя Радонич («Торино»).

Соперниками Сербии на групповом этапе ЧМ-2022 станут сборные Бразилии, Камеруна и Швейцарии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные