Депутат Роднина о футболе: «Господдержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не профессиональным клубам»

Ирина Роднина считает, что поддержка нужна инвалидам и многодетным семьям, а не футболу.

Эту мысль депутат Госдумы высказала после просьбы ответить на критику, с которой она столкнулась на фоне недавних слов о российском футболе. Бывшая фигуристка заявила, что футбольные клубы в России нужно закрывать: «Почему нет, если они не умеют зарабатывать и могут только тратить?»

«А что мне отвечать? Я лишь высказала свое мнение. И еще: зарабатывал ли до этого наш футбол? Нет! Меня критикуют? И что? Это их право. Но если у нас есть профессиональные клубы, то почему они нуждаются в государственной поддержке? В государственной поддержке нуждаются инвалиды, многодетные семьи и другие, но не профессиональные клубы.

У нас по стране больше всего спортивных школ именно по футболу. Государство на уровне детского футбола поддерживает этот вид спорта. Но поддерживать профессиональные клубы… Это уже их дело, они сами себя должны обеспечивать», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании.