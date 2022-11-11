Мане, Менди, Кулибали, Гуйе, Сарр и Балло-Туре – в составе Сенегала на ЧМ-2022

Стал известен состав сборной на .

В список из 26 игроков вошел нападающий «Баварии» Садьо Мане, несколько дней назад получивший травму в матче Бундеслиги.

Вратари: Сени Дьенг («Куинз Парк Рейнджерс»), Альфред Гомис («Ренн»), Эдуар Менди («Челси»).

Защитники: Пап Абу Сиссе («Олимпиакос»), Абду Диалло («РБ Лейпциг»), Исмаиль Якобс («Монако»), Калиду Кулибали («Челси»), Формоз Менди («Адана Демирспор»), Юссуф Сабали («Бетис»), Фоде Балло-Туре («Милан»).

Полузащитники: Пате Сисс («Райо Вальекано»), Крепен Диатта («Монако»), Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Марсель»), Шейху Куяте («Ноттингем Форест»), Мамаду Лум («Рединг»), Нампалис Менди («Лестер»), Мустафа Наме («Пафос»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»).

Нападающие: Булайе Диа («Салернитана»), Амаду Бамба Дьенг («Марсель»), Николас Джексон («Вильярреал»), Садьо Мане («Бавария»), Илиман Ндиай («Шеффилд Юнайтед»), Исмаила Сарр («Уотфорд»), Фамара Дьедиу («Аланьяспор»).

Сенегал сыграет в одной группе с Эквадором, Нидерландами и Катаром.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.